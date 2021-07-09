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Büyükşehir spor kursları yoğun katılımla başladı - Son Dakika

Büyükşehir spor kursları yoğun katılımla başladı

09.07.2021 10:37

- Büyükşehir spor kursları yoğun katılımla başladı Başkan Zolan: "Spor sağlık ve mutluluk demektir" Denizli Büyükşehir Belediyesinin pandemi tedbirleri nedeniyle ara verdiği ücretsiz spor kursları yeniden başladı.

- Büyükşehir spor kursları yoğun katılımla başladı

Başkan Zolan: "Spor sağlık ve mutluluk demektir"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesinin pandemi tedbirleri nedeniyle ara verdiği ücretsiz spor kursları yeniden başladı. Herkesin en az bir dalda spor yapmasını tavsiye eden Başkan Zolan, "Çünkü spor sağlık ve mutluluk demektir" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüs tedbirleri dolayısıyla ara verdiği spor kursları kaldığı yerden yeniden başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin spor tesislerinde 5'i ilk kez olmak üzere toplamda 23 branşta spor kursu veriliyor. Çocuk atletizmi, çocuk pilatesi, çocuk zumbası, step aerobik ve yoga spor kurslarının ilk kez verildiği ifade edilirken, bunların yanında atletizm, bale, basketbol, buz pateni, capoeira, cimnastik, güreş, judo, karate, masa tenisi, okçuluk, pilates, satranç, taekwondo, tenis, voleybol, yüzme ve zumba olmak üzere toplamda 23 farklı branşta kurs Denizlililerin hizmetine sunuluyor. Pandemi tedbirlerinin hassasiyetle riayet edildiği spor kurslarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği izlenirken, özellikle çocukların ve gençlerin spor yaparak eğlenceli vakit geçirdikleri görülüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi yeni dönem sporu kursu kayıtlarının belediyenin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacağı ifade edildi.

Herkes spor yapmalı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, pandemiden dolayı ara verdikleri spor kurslarının yoğun bir katılımla başladığını söyledi. Özellikle salgın döneminde vücut bağışıklığının daha da güçlenmesi için sporun mutlaka yapılması gerektiğini kaydeden Başkan Zolan, "Ben her vatandaşımızın en az bir dalda spor yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü spor sağlık ve mutluluk demektir. Çok şükür bugüne kadar vatandaşlarımızın istediği dalda spor yapabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Tüm kursiyerlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Büyükşehir spor kursları yoğun katılımla başladı
Büyükşehir spor kursları yoğun katılımla başladı
Büyükşehir spor kursları yoğun katılımla başladı
Büyükşehir spor kursları yoğun katılımla başladı
Büyükşehir spor kursları yoğun katılımla başladı
Büyükşehir spor kursları yoğun katılımla başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Atletizm, Pandemi, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir spor kursları yoğun katılımla başladı - Son Dakika Spor


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