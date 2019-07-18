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Büyükşehir ve Efeler'den ortak sağlık eğitimi

3 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü 'Hemşire Yara Bakım Eğitimi' başladı.

Büyükşehir ve Efeler'den ortak sağlık eğitimi, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü 'Hemşire Yara Bakım Eğitimi' başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi ortak çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İki belediye de geride bırakılan üç aylık sürede vatandaşa fayda sağlayacak birçok proje ve ortak çalışma gerçekleştirildi. Belediyeler bu çalışmalara bir yenisi daha ekleyerek, hemşirelerin daha donanımlı hale gelmeleri içi bir eğitim programı hazırladılar.

Eğitimlere Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediyeleri'nin bünyesinde çalışan hemşirelerin katıldı. Turistik Park VIP Salonu'nda gerçekleşen eğitimlerde, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yara Bakım Merkezi'nden Prof. Dr. M. Bülent Ertuğrul, Dr. Maksat Boobekov, Uzm. Hem. Füruzan Bozkurt Kozan, Hem. Hatice Çalışkan alanlarındaki gelişmeleri sağlık personeline aktardılar.

Sürekli olarak sahada çalışan hemşirelere, özellikle evlerde yapılan uygulamalar ve bu uygulamaları bilimsel yöntem ve doğru teknikler ile gerçekleşmesini sağlamaları anlatıldı. Eğitme katılan hemşireler; çok yararlı bilgiler öğrendiklerini, saha çalışmalarında pratik uygulamalar olduğunu ve farklı konularda da eğitimlerin gerçekleştirilmesini istediklerini dile getirdiler.

İlk etapta hemşirelere yara bakımı olarak verilen eğitimler, ikinci etapta ise Eylül ayında hasta bakıcıları ve hasta yakınlarına verilecek. - AYDIN
Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:21 Kaynak: İHA
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