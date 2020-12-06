Büyükşehirden 140 milyonluk yatırım - Son Dakika

Büyükşehirden 140 milyonluk yatırım

06.12.2020 23:23
Büyükşehirden 140 milyonluk yatırım, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, bereketli Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarını korumak için 140 milyon liralık yatırım yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, bereketli Yeşilırmak ve Kızılırmak havzalarını korumak için 140 milyon liralık yatırım yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çevre konusunda hassasiyetimiz çok yüksek. Çünkü bütün derdimiz yarınlarımıza daha yaşanılır bir çevre bırakmak. Yaptığımız atık su arıtma tesisleri yatırımları ile tüm ilçelerinde arıtma tesisi olan Karadeniz'de tek Türkiye'de ise beşinci kent biziz" dedi.

Kavak, Ladik, Vezirköprü ve 19 Mayıs ilçelerinde yapılan atık su arıtma tesislerini hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerindeki tesislerin inşaatını tamamlamak için de yoğun bir şekilde çalışıyor. Yapılan yatırımlarla 17 ilçesinde arıtma tesisi olan Karadeniz'de tek Türkiye'de de beşinci il Samsun olacak.

SASKİ Genel Müdürlüğü, gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak ve Samsun'un geleceğe daha sağlıklı bir şekilde taşınması hedefiyle, milyonlarca liralık yatırım yapıyor. Kavak, Ladik, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba ve Salıpazarı'na yeni atık su arıtma tesisleri inşa ederek Kızılırmak ve Yeşilırmak'a nefes aldıran SASKİ, il genelinde toplamda 23 olan atık su arıtma tesisini 27'ye çıkardı.

Toplam yatırım bedeli 140 milyon

Toplam 140 milyon liralık yatırım olan Kavak, Ladik, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba ve Salıpazarı atık su arıtma tesisleri; uzaktan müdahale (Scada), tesise ait verileri depolama ve ekipmanların gerektiği zamanda devreye girip çıkmasını sağlayarak enerji tüketimini azaltan otomasyon gibi teknolojik sistemleri ile de dikkat çekiyor. Günlük 3 bin 840 metreküp atık su arıtma kapasitesi olan 19 Mayıs ilçesi 7 milyon 874 bin, 6 bin 187 metreküp atık su arıtma kapasiteli Vezirköprü ilçesi 9 milyon 132 bin, 4 bin 500 metreküp atık su arıtma kapasiteli Kavak ilçesi 15 milyon 651 bin, 5 bin 500 metreküp atık su arıtma kapasiteli Ladik ilçesi 13 milyon 690 bin, 6 bin metreküp atık su arıtma kapasiteli Salıpazarı ilçesi 18 milyon ve 15 bin 500 metreküp atık su arıtma kapasiteli Çarşamba ilçesi İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin yatırım bedeli ise 74 milyon 200 bin lira.

"Samsun'a hizmet sevdamız bitmeyecek"

Büyükşehir Belediyesi'nin elinin değmediği yerin kalmadığını belirten Başkan Mustafa Demir, "Su ve Kanalizasyon İdaremiz ile birlikte 17 ilçemizde kalkınmış bir Samsun için büyük projelere imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Samsun için hep daha iyisini, daha güzelini yapma heyecanımızı asla yitirmedik. Atık su arıtma tesislerinden alt yapıya, içme suyu depolarının inşasından bakım onarımına, üst yapıdan dere ıslah ve temizlik çalışmalarına, sağlıklı içme suyu temininden yağmur suyu ızgaralarının temizliklerine kadar hizmet sahamız içerisinde yer alan her alanda vatandaşımızın yanındayız. Bizim Samsun'umuza olan hizmet sevdamız bitmeyecek" diye konuştu.

Daha yaşanabilir çevre

Kavak, Ladik, Vezirköprü ve 19 Mayıs ilçesindeki atık su arıtma tesislerinin açılışının yapıldığını ve şu anda inşaatı devam eden Salıpazarı atık su arıtma ve Çarşamba İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin en kısa sürede bitirileceğini söyleyen Başkan Mustafa Demir, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yapılması gereken ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri aynı anlayışla gece gündüz çalışıyoruz. Çevre konusunda hassasiyetimiz çok yüksek. Çünkü bütün derdimiz yarınlarımıza daha yaşanılır bir çevre bırakmak. Yaptığımız atık su arıtma tesisleri yatırımları ile tüm ilçelerinde arıtma tesisi olan Karadeniz'de tek Türkiye'de ise beşinci kent biziz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Büyükşehir Belediyesi, Yeşilırmak, Yatırım, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehirden 140 milyonluk yatırım - Son Dakika Ekonomi


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