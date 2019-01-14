Son Dakika Haberleri: Büyükşehirden İtfaiyeciler İçin Lokma Hayrı

Büyükşehirden İtfaiyeciler İçin Lokma Hayrı

21 dakika önce

31 Aralık'ta Nazilli'nin Beyerli Mahallesi'ndeki yangına müdahale etmek için yola çıkıp yolda kaza yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi personelinin başına tekrar böyle bir olay gelmemesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından lokma hayrı yapılıp mevlit okutuldu.

Büyükşehirden İtfaiyeciler İçin Lokma Hayrı, System.String[]
31 Aralık'ta Nazilli'nin Beyerli Mahallesi'ndeki yangına müdahale etmek için yola çıkıp yolda kaza yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi personelinin başına tekrar böyle bir olay gelmemesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından lokma hayrı yapılıp mevlit okutuldu.

Nazilli İtfaiye Amirliği'nde düzenlenen lokma hayrına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, CHP ilçe yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaza yapan personel ve aileleriyle sohbet edip bir kez daha geçmiş olsun diyen başkan Çerçioğlu "Hepimize geçmiş olsun. Allah bir daha bir kaza vermesin, hepimizi kazalardan uzak tutsun. Aydın İtfaiyesi'ne özverili çalışmalardan dolayı Aydın halkı adına çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" diye konuştu. Başkan Çerçioğlu "Bizler Nazilli sevdalısıyız, Aydın sevdalısıyız. İtfaiyemizle, büyükşehir personelimizle Aydın için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, başkan Çerçioğlu'nun Aydın İtfaiyesi'nin modern kalması için her türlü gayreti gösterdiğini belirtip "Başkanımızla gurur duyuyoruz. Her yangında durum değerlendirmesi alan başkanımıza bize verdiği destek için itfaiyeciler adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kazada ters dönen araçtaki üç itfaiye personeli hafif yaralanmıştı. İtfaiye personeli tedavilerinin ardından tekrar görevlerine başladı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:55 Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, 3. Sayfa
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