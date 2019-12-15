Buz hokeyinde İstiklal Marşı skandalı! "Terbiyesizlik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Buz hokeyinde İstiklal Marşı skandalı! 'Terbiyesizlik' - Son Dakika Spor

Buz hokeyinde İstiklal Marşı skandalı! "Terbiyesizlik"

6 saat önce

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Buz Hokeyi Takımı'nın Bulgaristan karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetin ardından yapılan seremonide, İstiklal Marşı yarıda kesildi ve müzik çalındı.

Buz hokeyinde İstiklal Marşı skandalı!

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Buz Hokeyi Takımı'nın Bulgaristan karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetin ardından yapılan seremonide, İstiklal Marşı yarıda kesildi ve müzik çalındı.


Yarıda kesilmesinin ardından milli sporcular İstiklal Marşı'nı kendileri okuyarak tamamladı.


Albayrak: "Bu terbiyesizliği kınıyorum"


Yaşanan olayın ardından Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, açıklamada bulundu.


Bu tür bir teknik aksaklığın ilk defa olmadığını belirten Albayrak, şunları kaydetti:


"A Milli Takımı'mızın 4-1 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma sonrası yapılan seremonide, İstiklal Marşı'mızın ortasında müzik çaldı ve marşımızı sporcularımız tamamladı. Bu manidar teknik aksaklıkların ilk olmadığının altını çizmek istiyorum. Daha önce de temsilcimiz Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübünün İsrail temsilcisi HC Bat Yam karşısında elde ettiği galibiyet sonrasında aynı problemi yaşamıştık. İstiklal Marşı'mıza, sporcularımıza ve ülkemize yapılan bu terbiyesizliği kınıyorum. Her zaman söylediğimiz gibi, gücümüz yenmeye, sesimiz marşımızı dinletmeye yeter."


Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:47 
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