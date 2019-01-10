Buz Kazası" Tatbikatı - Eskişehir

Eskişehir
'de, arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü ve sağlık çalışanlarının katılımıyla kent içinden geçen Porsuk
Çayı'nda "buz kazası" tatbikatı yapıldı.
İl Sağlık Müdür Yardımcısı Erdinç Özkurt, Orhangazi
Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı kenarında düzenlenen tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, soğuk havada yaşanabilecek buzda boğulma olaylarına müdahale konusunda Büyük Ayı Arama ve Kurtarma ekibi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
ve AFAD
ekiplerince ortak bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.
Büyük Ayı Arama ve Kurtarma ekibi sorumlusu Hakan Çalışkan
da buradaki amaçlarının bir farkındalık yaratmak olduğunu kaydetti.
Havaların mevsim nedeniyle çok soğuduğunu ve birçok su kaynağı, akarsu ve gölün donduğunu ifade eden Çalışkan, şöyle konuştu:
"Eskişehir'in bulunduğu coğrafi koşullar sebebiyle şu anda hiçbir buz, üzerinde yürümek için güvenli değil. Önemli olan burada bunu algılamak ve özellikle çocuklarımızı bu konuda uyarabilmek. Hiç kimse buzun üzerine çıkmasın çünkü ilimizde buzlar güvenli değil. Farklı senaryolarda kurtarma teknikleri uyguladık. Kendi hareket kabiliyetimizi artırmak adına 3 farklı teknik uyguladık. Ancak burada önemli olan bu farkındalığı yaratmak. Buzlar güvenli değil. Özellikle öğretmenlerimiz, aileler bu konuda çocuklarını uyarması gerekiyor."
Buzla kaplı Porsuk Çayı'na düşen bir kişinin kurtarılmasına yönelik düzenlenen tatbikata, 25 emniyet, 15 UMKE, 5 AFAD ile 5 Büyük Ayı Arama Kurtarma Derneği üyesi katıldı.