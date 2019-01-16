Buz Otellerle Tanışın! Dünya'nın En Etkileyici 5 Buz Oteli

HADİ BAŞLAYALIM!

JUKKASJÄRVİ ICE HOTEL

İsveç'te bulunan bu otel, buz otellerin ilki olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda şu an Dünya üzerindeki en büyük buz otel olarak biliniyor. Kuzey Kutup Dairesi'ne 200 km uzaklıktaki bir kasabada bulunan bu otel her yıl Aralık ayından Nisan ayına kadar 50.000 kişiyi ağırlıyor.

SORRİSNİVA IGLOO HOTEL

İkinci sıradaki otelimiz Norveç'in Alta kasabasında bulunuyor. Bu otelde termal uyku tulumları ve sauna hizmeti sunuluyor. Ayrıca Eskimo Köpekleri olarak da bilinen Husky cinsi köpeklerin çektiği kızaklarla da turlar gerçekleştirebiliyorsunuz.

GRANDVALİRA IGLOO HOTEL

Andorra'da bulunan Igloo oteli sadece 4 odaya sahip ve 2350 metre yükseklikte bulunuyor. Otelin kapısından çıktığınız andan itibaren kayak yapabilme imkanına sahipsiniz. Ayrıca geceleri binlerce yıldızın aydınlattığı göz alıcı bir manzaraya sahip Andorra.

SNOW VİLLAGE

Finlandiya'da bulunan Snow Village için her yıl 15.000 ton kar kullanılıyor. 30 otel odasına sahip olan bu otel Kuzey Kutup Dairesi'ne 120 mil uzaklıkta bulunuyor. Odalardaki sıcak -2 ile -5 arasında fakat termal uyku tulumları sayesinde rahat bir uyku çekebiliyorsunuz.

HOTEL OF ICE

Bütün buz otellerin kutuplar çevresinde olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Romanya'da bulunan Hotel of Ice, Doğu Avrupa'nın ilk buz oteli olma özelliğini taşıyor.