Buz tutan şelale kartpostallık görüntü oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buz tutan şelale kartpostallık görüntü oluşturdu - Son Dakika

Buz tutan şelale kartpostallık görüntü oluşturdu

6 saat önce

Erzincan'da doğa harikası Girlevik Şelalesi her mevsim güzel olsa da, kışın buz tutunca görenlere 'maşallah' dedirtiyor.

Buz tutan şelale kartpostallık görüntü oluşturdu, System.String[]

Erzincan'da doğa harikası Girlevik Şelalesi her mevsim güzel olsa da, kışın buz tutunca görenlere 'maşallah' dedirtiyor.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan ve güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi dondu. Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelale, donunca ortaya çıkan 6-7 metre uzunluğundaki buz sarkıtları ile ayrı bir güzelliğe büründü. Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise hem çevresindeki kar örtüsü hem de donduğu için oluşan buz sarkıtları ile ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

Şelaleyi donduğu için ziyaret edenler bol bol fotoğraf çekip özçekim yaparak manzaranın tadını çıkardı.

Görenleri etkileyen buz sarkıtları görüntüleri hakkında Çağlayan beldesinde oturan vatandaşlar, Girlevik Şelalesi'nin yazın ayrı, kışın ayrı bir görüntüye sahip olduğunu belirterek herkesi burayı görmeye davet etti.

(Murat Aydemir/İHA)

Çağlayan, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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