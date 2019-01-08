Son Dakika Haberleri: Buzda Kayan Otomobil Ağaçlık Alana Devrildi: 3 Yaralı

Buzda Kayan Otomobil Ağaçlık Alana Devrildi: 3 Yaralı

17 dakika önce

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde buzlanan yolda kayan otomobil, ağaçlık alana devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Buzda Kayan Otomobil Ağaçlık Alana Devrildi: 3 Yaralı, System.String[]
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde buzlanan yolda kayan otomobil, ağaçlık alana devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İtfaiyenin kurtardığı yaralılar, buzlanan yolda ilerleyemeyen ambulansa, köylülerin yardımıyla taşındı.

Kaza Gölcük İhsaniye Merkez Mahallesi 4368. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Öztürk(47) idaresindeki 41 LD 807 plakalı otomobil, 4368. Sokak üzerinden merkez istikametine ilerlediği sırada buzlanan yolda kaymaya başladı. Kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaçlık alana devrilmesi sonucu araç içindeki 3 kişi sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Ambulans buzda çıkamayınca yaralıları vatandaşlar taşıdı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Devrilen aracın içinden çıkarılan Dilek Öztürk(35), Saniye Öztürk(65) ve sürücü Murat Öztürk, sedyeye alınarak vatandaşların yardımıyla buzlanma nedeniyle olay yerine çıkamayan ambulansa kadar taşındı. Ambulansa alınan yaralılar, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:19 Kaynak: İHA

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa
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