Buzdan Kayan Otomobil Kaza Yaptı: 2 Yaralı

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14 Yaşındaki Kız Çocuğu Mektup Bırakıp Tabancayla İntihar Etti

Yolcu Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var