Son Dakika Haberleri: Buzun Bronz Perileri

Buzun Bronz Perileri

1 saat önce

Tarihinde iki kez Türkiye Şampiyonluğu bulunan Narmanspor Kadın Buz Hokeyi Takımı, Ankara Üniversitesi'ni 3-2 mağlup ederek, Türkiye üçüncü oldu.

Buzun Bronz Perileri, System.String[]
Tarihinde iki kez Türkiye Şampiyonluğu bulunan Narmanspor Kadın Buz Hokeyi Takımı, Ankara Üniversitesi'ni 3-2 mağlup ederek, Türkiye üçüncü oldu. Bronz kupa kazanan Buzun Perileri, 7 yılda 7 kupa kazanmanın gururunu yaşadı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'nun 5 takımla düzenlediği Kadınlar 1. Lig müsabakalarında Erzurum Narmanspor, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

2018-2019 Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Üçüncülük serisi Erzurum'da tamamlandı. Narmanspor, 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda Ankara Üniversitesi Spor Kulübü'nü ağırladı.

Narmanspor ile Ankara Üniversitesi Spor Kulübü arasında oynanan serinin kazananı Erzurum Temsilcisi Narmanspor oldu.

Karşılaşmayı Şüheda Kutluca (2) ve Mukaddes Buylucu'nun golleriyle 3-2 kazanan Buzun Perileri, Türkiye Üçüncüsü olarak, bronz kupaya ulaştı. Antrenör sporcu olan Şeymanur Kavaz yönetiminde maçlara çıkan Yeşil-beyazlı sporcular, üçüncü olarak bu sezonu kupayla kapattı.

7 YILDA 7 KUPA

Daha önce Erzurum'a iki kez Kadınlar Buz Hokeyi Liginde iki kez Türkiye Şampiyonluğu kazandıran ve üç kez de gümüş kupayı Erzurum'a getiren Narmanspor, bronz kupa sayısını da ikiledi. Kulüp Başkanlığını Hüseyin Yavuz'un yaptığı Yeşil-beyazlı kulüpte, buz hokeyi kadınlar liginde yedi yılda yedi kupa kazanmanın gururu yaşanıyor.

PERİLER KUPASINI ALDI

3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde Narmanspor Kadın Buz Hokeyi takımı, bronz kupasını aldı. 27 sporcudan oluşan Buzun Perileri, kupa ve madalyalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Ödül törenine Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Narman Belediye Başkanı, Yücel Ahmet İşleyen, Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Fatih Arslan, Narmanspor Başkanı Hüseyin Yavuz ile kulüp yöneticileri katıldı.

ESER TEBRİK ETTİ

Altı yılda altıncı kupasını kazanan Narmanspor'un bugünlere gelmesinde en büyük pay sahiplerinden biri de Narman Belediye Başkan Adayı Burhanettin Eser, seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Eser, "Türkiye üçüncüsü olan Narmanspor'umuzu ve üçüncülük serisinde centilmence mücadele eden Ankara Üniversitesi Spor Kulübünü ekibine teşekkür ediyoruz. İnşallah erkekler Süper Ligde de Erzurum'a kupa kazandıracağız" dedi.

Narman Belediye Başkan Adayı Burhanettin Eser, Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Yavuz ile yönetim kurulunu ve teknik heyeti de elde edilen büyük zaferden dolayı kutladı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:56 Kaynak: İHA

Ankara Üniversitesi, Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Azra Akın, Bebeğinin Fotoğrafını İlk Kez Yayınladı Yerli Adriana Lima, Yasak Elma Dizisine Dahil Oldu

Orhan Gencebay'ın Eşi Sevim Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı Erzurumsporlu Futbolcunun Kız Arkadaşının Ölmediği Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 12:08:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buzun Bronz Perileri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]