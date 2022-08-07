Cadde ortasında ağabeyi, kardeşi ve yeğenleri tarafından sopayla böyle darp edildi - Son Dakika
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Cadde ortasında ağabeyi, kardeşi ve yeğenleri tarafından sopayla böyle darp edildi

07.08.2022 09:46

Cadde ortasında ağabeyi, kardeşi ve yeğenleri tarafından sopayla böyle darp edildi Sopayla darp edildiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı Yaşadıklarını anlatan Rıdvan Atsız: "Öldürmekle tehdit ediyorlar, can güvenliğim yok" Kocaeli'de ağabeyi, kardeşi ve yeğenleri tarafından...

Cadde ortasında ağabeyi, kardeşi ve yeğenleri tarafından sopayla böyle darp edildi

Sopayla darp edildiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşadıklarını anlatan Rıdvan Atsız:

"Öldürmekle tehdit ediyorlar, can güvenliğim yok"

KOCAELİ - Kocaeli'de ağabeyi, kardeşi ve yeğenleri tarafından cadde ortasında sopayla darp edilen vatandaş, "Şikayetimi geri çekmezsem öldürmekle tehdit ediyorlar. Can güvenliğim yok" iddiasında bulundu.

Olay, 14 Temmuz'da Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan Atsız evine gitmek istediği sırada cadde üzerinde bir araç tarafından durduruldu. Önce zorla arabaya bindirilmek istenen Atsız, ardından yere yatırılıp sopalarla saldırıya uğradı. Çevredeki esnaf tarafından kavga güçlükle ayrıldı. Darp raporu alan Rıdvan Atsız, kendisine saldıran 4 kişi hakkında şikayetçi oldu. Atsız'a sopayla saldıranların ağabeyi, kardeşi ve 2 yeğeni olduğu öğrenildi. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Atsız'ın yürürken bir araca zorla bindirilmeye çalışıldığı, sopalarla dayak yediği ve çevredeki esnafın olay yerine koşup müdahale ettiği görülüyor.

"Öldürmekle tehdit ediyorlar, can güvenliğim yok"

İnşaat işi ile uğraştığını söyleyen Rıdvan Atsız, "8-9 ay öncesine kadar ağabeyim ve oğlu ile ortak iş yapıyorduk. Yollarımızı ve hesap kitaplarımızı ayırdık. Ayrıldıktan sonra da ben bir iş almıştım. İş sahibi ödemesini yapmıştı. 700 bin TL'ye yakın bir para vardı. Salonumda, koltuğun üstünde bir kargo poşetindeydi para. Beni darp edip, parayı zorla alıp gittiler. Polis ve olay yeri inceleme geldi. Gidip şikayette bulundum. Benim kalemimi kırdılar. Memleketten bir tane kardeşimi getirdiler, şikayetimi geri çekmezsem öldürmekle tehdit ediyorlar. Can güvenliğim yok" iddiasında bulundu.

"İfademi geri çekmezsem öldüreceklerini söylediler"

Kendisine saldıranların daha önce de saldırdıklarını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu öne süren Atsız, "İki şahıs bana ağabeyimin selamı olduğunu, savcılıktan ifademi geri çekmezsem öldüreceklerini söylediler. Savcıya gidip o parayı almadıkları yönünde ifademi değiştirmemi istediler. 'Verdiğin ifadeleri biz hiçe sayıyoruz. Hakim, savcı, polis, jandarma bizim emrimizde' dediler. 1 aydır evime gidemiyorum." dedi.

"Beni yere yatırıp 4 kişi sopayla dövdü"

Güvenlik kamerasına yansıyan olay gününe değinen Rıdvan Atsız, "Hazırlıklı gelmişlerdi ve bana sopayla saldırdılar. Caddeden yürüyüp evime giderken zorla önümü kestiler. Arabaya bindirmeye çalıştılar. Beni yere yatırıp 4 kişi sopayla dövdüler. İfademi geri almadığım için hınçlarını alamadılar. Millet araya girdi. Polis gelene kadar üst sokakta yine önümü kestiler. Bu insanlardan yine şikayetçi oldum. Rahatsız ediyorlar. Çarşıda gördükleri zaman saldırıyorlar. Savcı şikayetimi aldı. Savcıya gidip şikayette bulunduğumdan ve savcı bu insanları ifadeye çağırdığı için silahla kapıma geldiler" şeklinde konuştu.

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Ağabeyi, kardeşi ve yeğenleri tarafından cadde ortasında sopayla darp edildi Ağabeyi, kardeşi ve yeğenleri tarafından cadde ortasında sopayla darp edildi Bakan Karaismailoğlu: 'Hedefimiz lojistik süper güç olmak' Bakan Karaismailoğlu: 'Hedefimiz lojistik süper güç olmak'
Kaynak: İHA

Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cadde ortasında ağabeyi, kardeşi ve yeğenleri tarafından sopayla böyle darp edildi - Son Dakika

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