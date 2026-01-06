Korku filmi gibi! Lodos uyarısını hiçe sayan yüzücüleri dev dalgalar vurdu - Son Dakika
Korku filmi gibi! Lodos uyarısını hiçe sayan yüzücüleri dev dalgalar vurdu

Korku filmi gibi! Lodos uyarısını hiçe sayan yüzücüleri dev dalgalar vurdu
06.01.2026 11:59
Korku filmi gibi! Lodos uyarısını hiçe sayan yüzücüleri dev dalgalar vurdu
Kadıköy Caddebostan Sahili'nde lodosta denize girmek isteyen 3 kişi sahile vuran dev dalgalara kapılarak kayalıklara düştü. Hastaneye kaldırılan yüzücülerin bazılarının bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Caddebostan Sahili'nde 4 Ocak Pazar günü akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Lodosun etkisiyle yükselen dalgalar, denize girmek isteyen 3 kişiyi savurdu.

DALGALARIN SAVURDUĞU YÜZÜCÜLER KAYALIKLARA DÜŞTÜ

Dalgaların savurduğu 3 yüzücü sert şekilde kayalıklara düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Korku filmi gibi! Lodos uyarısını hiçe sayan yüzücüleri dev dalgalar vurdu

BACAKLARI KIRILDI

Hastanede yapılan kontrollerde 3 kişinin bacaklarında kırık ve çatlaklar olduğu belirlendi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

