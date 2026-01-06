Korku filmi gibi! Lodos uyarısını hiçe sayan yüzücüleri dev dalgalar vurdu

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Caddebostan Sahili'nde 4 Ocak Pazar günü akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Lodosun etkisiyle yükselen dalgalar, denize girmek isteyen 3 kişiyi savurdu.

DALGALARIN SAVURDUĞU YÜZÜCÜLER KAYALIKLARA DÜŞTÜ

Dalgaların savurduğu 3 yüzücü sert şekilde kayalıklara düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BACAKLARI KIRILDI

Hastanede yapılan kontrollerde 3 kişinin bacaklarında kırık ve çatlaklar olduğu belirlendi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.