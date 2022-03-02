ÇALDIĞI ALTINLARI BOZDURUP, PARAYI BANKA HESABINA YATIRINCA YAKALANDI - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir evden altın çalan A.E.N., banka hesabındaki para girişi ve düzensiz harcamaları tespit edildikten sonra jandarma tarafından operasyonla yakalandı.

Mavikent mahallesinde oturan G.L.Ş isimli kadının evinden 21 Şubat'ta 7 altın yüzük, 2 burma bilezik, 3 bilezik, gerdanlık ve 20 bin lira çalınması üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Araştırma sonrası şüpheli A.E.N.'nin hırsızlık yaşandığı gün Şanlıurfa'ya gittiği, banka hesabına yüklü miktarda para girişi olduğu ve düzensiz harcama yaptığı tespit edildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile koordine kurularak geriye dönük yapılan kamera incelemesinde, şüphelinin çalıntı altınları kuyumcuda bozdurduğu ve aldığı parayı banka hesabına yatırdığına dair görüntüler elde edildi. Şüphelinin yerini Kumluca'da belirleyen ekipler 28 Şubat'ta operasyon düzenledi. Operasyonla yakalanan A.E.N, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elmalı Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.