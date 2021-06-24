Çaldığı telefonu sattıktan kısa süre sonra yakalandı - Son Dakika

Başkent'te bir cep telefonu dükkanından çaldığı iki telefondan birini başka bir telefoncuya satan hırsızlık zanlısı kısa sürede yakalandı.

Başkent'in Etimesgut ilçesinde telefon dükkanı işleten Murat İ., vitrinde bir telefonun eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Murat İ., söz konusu telefonun bir şahıs tarafından çalındığını gördü. Emniyete başvuran dükkan sahibi şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda telefonu çalan kişinin M.Ç. olduğunu tespit etti. Ekipler, adresi Adana'ya kayıtlı olan zanlının şehri terk etme ihtimaline karşı Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmeleri'nde (AŞTİ) görevli polis ekiplerine olayı bildirdi. AŞTİ'deki polisler tarafından yakalanan M.Ç, olayla ilgili çalışan ekiplere teslim edildi. Şüphelinin telefonu AŞTİ'deki başka bir telefoncuya sattığı ve yapılan üst aramasında telefonu çaldığı dükkandan ikinci bir cep telefonu daha çaldığı tespit edildi. Telefonun satıldığı dükkanın sahibi S.S. de gözaltına alındı. 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA