Çaldıkları otomobille ters yönde giderken kaza yaptılar - Son Dakika

Çaldıkları otomobille ters yönde giderken kaza yaptılar

KONYA - Konya'da akşam saatlerinde 4 kişi tarafından çalınan otomobil, ters yönde başka bir araca çarptı. Hurdaya dönen çalıntı otomobildeki 3 şüpheli yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aksaray Çevre Yolununun 16. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Karatay ilçesinden henüz isimleri öğrenilemeyen 4 kişi tarafından çalınan 42 AIS 873 plakalı Fiat marka otomobil, Aksaray Çevre Yolunda ters istikamette seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Konya'dan Aksaray istikametine seyir halinde olan İ.M. idaresindeki 68 LB 352 Volkswagen marka hafif ticari araca çarptı. Kazada çalıntı aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Diğer sürücü İ.M. kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından araçta bulunan yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından emniyet otoparkına çekildi. Polis kaza sonrası araçtan kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, 42 AIS 873 plakalı aracın sahibinin kazadan 4 saat önce polis merkezine şikayetçi olduğu ve sosyal medya hesabından aracının çalındığı ihbarında bulunduğu öğrenildi.