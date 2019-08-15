Son Dakika Haberleri: Çalındığını iddia ettiği motosiklete çarptı: 2 çocuk yaralı
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Çalındığını iddia ettiği motosiklete çarptı: 2 çocuk yaralı

1 saat önce

Aydın'da bir kişinin, çalındığını iddia ettiği motosiklete otomobiliyle çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Aydın'da bir kişinin, çalındığını iddia ettiği motosiklete otomobiliyle çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı.
İddiaya göre, polise motosikletinin çalındığı ihbarında bulunan A.E, 09 EL 397 plakalı otomobiliyle, İsmet Sezgin Bulvarı'nda motosikletini gördü. A.E, durdurmak istediği motosiklete otomobille çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki S.K. (16) ile E.K. (13) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Bu esnada bölgede bulunan yaralıların yakınları ile A.E. arasında da kısa süreli arbede yaşandı.
Tarafları ayıran polis ekibi, motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.
Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:53 Kaynak: AA
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