Çalışanlarına ödeme yapmak için bankadan çektiği 30 bin lira arabasından çalındı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde ayakkabıcı dükkanı bulunan kişinin çalışanlara ödeme yapmak için bankadan çektiği ve aracının torpidosuna koyduğu 30 bin lira, şüpheliler tarafından çalındı.

Alınan bilgiye göre, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabıcı dükkanı bulunan M.U, çalışanlarına ödeme yapmak için bankadan 30 bin lira çekip aracının torpidosuna koydu.

Bankadan çıktıktan sonra M.U'yu takip eden şüpheliler, araç sahibinin olmadığı esnada hafif ticari araca yanaşıp ön camı kırdıktan sonra para dolu çantayı alıp geldikleri araçla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.