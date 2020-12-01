Çalıştığı fırında kasadan hırsızlığa 2 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika

KAYSERİ'de çalıştığı fırında kasadan para çaldığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan D.K. (45), 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocasinan ilçesinde fırın işleten A.B., kasada açık çıkınca güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde ekmek ustası D.K.'nın kasadan 20 TL aldığını fark etti. A.B.'nin şikayeti üzerine D.K. hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan D.K., karar duruşmasına katılmadı. Müşteki A.B. zararının 20 TL olmadığını öne sürerek, "5 gün üst üste kasada açık çıktı. Kamera kayıtlarını incelediğimizde sanığın yaptığını belirledik. 2 bin 500 TL zararım var. Şikayetçiyim. 20'şer TL 20'şer TL gibi küçük miktarlarda almış. 20 TL zararım olsaydı bunun için neden mahkemeye vereyim?" dedi.Mahkeme hakimi de, sanığın önceki ifadelerini okuyarak, D.K.'nın 20 TL aldığını kabul ettiğini, bu miktarı da ödemeye hazır olduğunu belirttiğini söyledi. Sanık D.K., 'bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçundan önce 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakim, sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayarak, cezayı 2 yıl 9 ay 10 güne düşürdü ve Yargıtay sürecini göz önüne alarak, tutuksuzluk halinin devamına karar verdi..