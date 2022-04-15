Cam kemik hastası Naz'ın kırılan tabletini kaymakam yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi

Cam kemik hastası Naz'ın kırılan tabletini kaymakam yeniledi

15.04.2022 09:44

Cam kemik hastası Naz'ın kırılan tabletini kaymakam yeniledi Adana'nın Kozan ilçesinde "cam kemik hastası" 13 yaşındaki Naz Ayas'ın doğum gününde hediye edilen tableti kırılınca, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam Naz'ı evinde ziyaret edip yeni tablet hediye etti.

Cam kemik hastası Naz'ın kırılan tabletini kaymakam yeniledi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde "cam kemik hastası" 13 yaşındaki Naz Ayas'ın doğum gününde hediye edilen tableti kırılınca, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam Naz'ı evinde ziyaret edip yeni tablet hediye etti.

Naz Ayas, Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sosyal medya üzerinden ulaşarak, "Ben evde eğitim görüyorum. Çok sıkılıyorum. Bir tabletim olsun istiyorum. Kaymakam amcam bana doğum günümde getirmişti. Ama kırıldı. Birkaç defa da bozuldu. Olmuyor. Ben evden dışarı çıkamıyorum. Lütfen bana en kısa zamanda cevap verir misiniz?" diyerek yardım istedi. Kozan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Bayer ise konuyu Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'a bildirdi,

Kaymakam Gürçam'da Naz Ayas'ı evinde ziyaret edip yeni bir tablet hediye etti. Ayas, kaymakama çok teşekkür ederek mutlu olduğunu ifade etti.

Naz'a tabletin özelliklerini tek tek anlatan Kaymakam Gürçam devletin tüm kapıların sonuna kadar açık olduğunu belirterek, her zaman kendilerine ulaşabileceğini söyledi.

Cam kemik hastası Naz'ın kırılan tabletini kaymakam yeniledi
Cam kemik hastası Naz'ın kırılan tabletini kaymakam yeniledi
Cam kemik hastası Naz'ın kırılan tabletini kaymakam yeniledi

YORUMLAR
500
MHP'li Başkan Atlı'dan partiden ayrılanlara 'evinize dönün' çağrısı MHP'li Başkan Atlı'dan partiden ayrılanlara 'evinize dönün' çağrısı

Hisarcık, Tablet, Doğum, Kozan, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cam kemik hastası Naz'ın kırılan tabletini kaymakam yeniledi - Son Dakika


Son Dakika
09:41 Ali Koç talimatı verdi! Fenerbahçe yönetimi eski Beşiktaşlı yıldızla görüşmeye başladı
09:28 Cesetleri tarlada bulunmuştu! Baba, soyadını değiştiren oğlunu ve arkadaşını öldürmüş
09:27 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Hayri Nalan'a karşı duygularını itiraf etti mi?
09:25 HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan muhalefet blokuna gönderme: İktidarı göndermek için yüzde 60'ı hedeflemek gerekir
09:15 Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle dün akşam yayınlandı! Betül, Çolak'ı zehirlerken yakalanıyor!
09:09 15 Nisan Cuma güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
09:05 Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a gönderilmesini savundu: Kanuna uygundur
09:02 Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini öldürüp intihar etmişti! İrem'i katleden cani de hayatını kaybetti
08:54 15 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:43 Şahan Gökbakar'dan mültecilerle ilgili paylaşım geldi: Kanımızı dökerek aldığımız toprakları paylaşıma açtık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 09:52:25. #1.13#
SON DAKİKA: Cam kemik hastası Naz'ın kırılan tabletini kaymakam yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement