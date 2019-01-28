Son Dakika Haberleri: Çamdibi Gençlerbirliği 1 - Foça Belediyespor 7

Çamdibi Gençlerbirliği 1 - Foça Belediyespor 7

1 saat önce

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup'ta Şampiyonluk favorisi Foça Belediyespor ve son sıradaki Çamdibi Gençlerbirliği arasında oynanan maçın ilk yarısı, Foça'nın 5 gollü üstünlüğü ile bitti.

Çamdibi Gençlerbirliği 1 - Foça Belediyespor 7, System.String[]
İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup'ta Şampiyonluk favorisi Foça Belediyespor ve son sıradaki Çamdibi Gençlerbirliği arasında oynanan maçın ilk yarısı, Foça'nın 5 gollü üstünlüğü ile bitti.

Foça Belediyespor, 4 maçtır süren şanssızlığını ve kazanma hasretini bol gollü bir galibiyetle sonlandırdı. Deplasmanda attığı 7 golle 3 puana ulaşan Foça, birçok gol pozisyonunu da cömertçe harcadı. Sezonun 2. devresinde takıma katılan Foça'nın golcüsü İbrahim Akanbi Rasheed, bu maçta 3 gol attı. Çamdibi Gençlerbirliği'nden Cemre Kahraman, 63. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Foça Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri; 3, 10 ve 67. dakikalarda İbrahim Akanbi Rasheed, 16.dakikada Koray Kadan, 17. dakikada Burak Beyit, 22. dakikada Ayhan Işık ve Dk.83 dakikada Esat Karadeniz, attı. Ev sahibi takım Çamdibi Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 86. dakikada Rıza Özay, kaydetti. Farklı galip gelen Foça Belediyespor, Ceyhan Altınyıldız Spor ile Çarşamba günü evinde oynayacağı grup liderliği maçı için moral buldu. 35 puana sahip Foça, Ceyhan maçını kazanması durumunda, iki puan farkla yeniden liderliğe yükselecek.

Çamdibi Gençlerbirliği 1 - Foça Belediyespor 7

Stad: Bornova Yusuf Tırpancı Sahası - Tarih: 27 Ocak 2019, Pazar - Başlama Saati: 15.00

Hakemler: Berk Sipahi, Sami Menteş, Cem Düzgülsen

Çamdibi Gençlerbirliği: Güray Göçmen(K), Can Aydın, Berkan Aktaş, Sinan Kaya, Emrah Ceylan, Nelson Daniel, Rıza Özay, İlker İşlekler(Dk.46 Ayberk Uysal), Yağız Gökdeniz(Dk.46 Batuhan Ağlamaz), Gökalp Çiçek(Dk.67 İlker Balyacı), Cemre Kahraman-Teknik Sorumlu: Çetin Şengül

Foça Belediyespor: Tayfun Malatya(K), Aytaç Gülen, Barış Geldiler, Yunus Süme, Hakan Çetinkaya, Oğuz Acar(Dk.75 Esat Karadeniz), Burak Beyit, Ayhan Işık(Dk.26 Oğuz Karademir), Muammer Güreşçi, İbrahim Akanbi Rasheed, Koray Kadan(Dk.40 Gökhan Güneş)-Antrenör: Güven Beyit

Sarı Kartlar: Dk.27 Can Aydın, Dk.63 Güray Göçmen (Çamdibi)

Kırmızı Kart: Dk.63 Cemre Kahraman (Çamdibi)

Goller: Dk.86 Rıza Özay (Çamdibi) - Dk. 3, 10 ve 67 İbrahim Akanbi Rasheed, Dk.16 Koray Kadan, Dk.17 Burak Beyit, Dk.22 Ayhan Işık, Dk.83 Esat Karadeniz (Foça) - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:44 Kaynak: İHA

Foça Belediyespor, Gençlerbirliği, Foça, Çamdibi, Spor
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