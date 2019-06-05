Son Dakika Haberleri: Cami inşaatından kablo hırsızlığı
Son Dakika Güncel Haber

Cami inşaatından kablo hırsızlığı

1 saat önce

İstanbul Havalimanı'nda yapımı süren cami inşaatından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakaladı.

Cami inşaatından kablo hırsızlığı, System.String[]
İstanbul Havalimanı'nda yapımı süren cami inşaatından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakaladı.
İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı girişinde yapımı süren cami inşaatı sahasına şüpheli bir aracın girdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, inşaat alanındaki 34 PT 3612 plakalı minibüsün çalıntı olduğunu ve içinde bulunan 9 kişinin kablo hırsızlığı yaptığını belirledi.
Polis ekiplerinin dur ihtarına uymaya şüpheliler Göktürk yönüne kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası jandarma ekiplerinin de desteğiyle lastikleri patlatılan araç, polis otosuna çarparak durdu.
Minibüste bulunan 9 şüpheliden 7'si gözaltına alınırken 2'si ise ormanlık alana kaçarak izini kaybettirdi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Ayrıca, zanlıların kovalamaca sırasında yola attığı fiber optik kablo makaraları ise ekiplerce alınarak cami inşaatına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:04 Kaynak: AA
Sabah, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile "ortak canlı yayın" açıklaması Ekrem İmamoğlu: O bir avuç insanı bin 800 günde deli edeceğim Bayramda dünyaca ünlü Kızkumu'na yerli turistler büyük ilgi gösterdi İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 19:12:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cami inşaatından kablo hırsızlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]