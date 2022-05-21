Cami kubbesinde çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi - Son Dakika
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Cami kubbesinde çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi

21.05.2022 09:46

Cami kubbesinde çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi Bursa'da kubbe tadilatına başlanan camide güvenlik tedbiri almadan çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi.

Cami kubbesinde çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi

BURSA - Bursa'da kubbe tadilatına başlanan camide güvenlik tedbiri almadan çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi. İşçilerin ölüme meydan okuduğu o anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Kubbe yenileme işlemi için çalışma başlatan işçilerin iş güvenliğini hiçe saydığı ve hiçbir tedbir almadan kubbenin sökümüne başladığı o anlar saniye saniye kaydedildi.

Görenlerin korkuyla izlediği işçilerin emniyet kemeri ve baret gibi koruyucu ekipman kullanmaması tepkilere neden oldu. Vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen işçiler söküm çalışmalarına devam edip adeta ölüme meydan okudu.

Cami kubbesinde çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi
Cami kubbesinde çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi
Cami kubbesinde çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi
Cami kubbesinde çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi
Cami kubbesinde çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi
Cami kubbesinde çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi
Cami kubbesinde çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi
Cami kubbesinde çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi
Cami kubbesinde çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cami kubbesinde çalışan işçiler yürekleri ağızlara getirdi - Son Dakika


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