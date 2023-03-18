Camide 'Atatürk' gerginliği! Ortalığın karıştığı anlar kamerada - Son Dakika
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Camide 'Atatürk' gerginliği! Ortalığın karıştığı anlar kamerada

18.03.2023 10:43

Bursa'da cuma namazı için camide bulunan bir vatandaş, hutbede 18 Mart Çanakkale Zaferi'yle ilgili konuşan imamın Mustafa Kemal Atatürk'ün adını geçirmeyişine tepki gösterdi. İmam, konu hakkında açıklama yaparken başka bir şahıs, 'Atatürk' çıkışında bulunan adama saldırdı. Camideki gergin dakikalar, anbean kameralara yansıdı.

18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle dün tüm camilerde okunan cuma hutbesinde, zaferin kahramanları anıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan cuma hutbesinin okunmasının ardından kılınan cuma namazında şehitlere dualara edildi.

"VATANI KURTARAN ATATÜRK"

Bursa'daki Cevizlik Ali Rıza İnak Camii'nde verilen cuma hutbesinde ise imamın Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmadığını söyleyen cemaatten bazı kişiler, duruma tepki gösterdi. Şahıslardan birisi ayağa kalkara, "Atatürk'e sahip çıkın, vatanı kurtaran Atatürk" diyerek seslendi.

BİR ANDA YAKASINA YAPIŞTI

Bunun üzerine imam cemaate yönelip konuyla ilgili açıklama yapmaya çalışırken kalabalıktan bir kişi, imama tepki gösteren adamın yakasına yapıştı. Aykırı'nın haberine göre camide kısa süreli bir arbede yaşanırken, imama tepki gösteren şahıs dışarıya çıkarıldı.

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Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Zaferi, 18 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Camide 'Atatürk' gerginliği! Ortalığın karıştığı anlar kamerada - Son Dakika


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