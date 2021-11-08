Camiye giren hırsız kovalamaca sonucu yakalandı, üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Camiye giren hırsız kovalamaca sonucu yakalandı, üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesi cami tuvaletlere hırsızlık için giren İlyas B. (31), bekçiler tarafından yakalandı. Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay saat 23.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye mahallesindeki Sani Konukoğlu Camiinde meydana geldi. Caminin tuvaletlerine şüpheli birinin girdiği yönünde ihbar alan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri olay yerine geldi. Bekçileri gören şüpheli kaçmaya başladı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından İlyas B. yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.