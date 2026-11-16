İtalyan fenomen İslam merkezinde domuz etli mortadella yedi, tepki çekti - Son Dakika
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İtalyan fenomen İslam merkezinde domuz etli mortadella yedi, tepki çekti

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İtalyan fenomen İslam merkezinde domuz etli mortadella yedi, tepki çekti
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İtalyan fenomen İslam merkezinde domuz etli mortadella yedi, tepki çekti
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Roma yakınlarındaki Civitavecchia'da sosyal medya fenomeni Simone Carabella, Iqrah İslam Merkezi'ne yanında getirdiği domuz etli mortadellayla girip kameralar önünde yedi. Merkezin kapatılması gerektiğini öne süren Carabella, binanın önünde İtalya milli marşını çaldırdı. Yerel siyasi oluşum Riscossa Democratica eylemi kınadı.

İtalya'da sosyal medya fenomeni Simone Carabella'nın Müslümanların ibadet ettiği merkeze yönelik provokatif davranışları tepki çekti. Roma yakınlarındaki Civitavecchia kentinde bulunan Iqrah İslam Merkezi'ne giren Carabella, yanında getirdiği domuz eti içeren mortadellayı kameralar önünde yiyerek çevresindekilere seslendi.

MÜSLÜMANLARLA TARTIŞTI

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Carabella'nın, merkezde bulunan kişilerle tartıştığı görüldü. Elindeki mortadellayı göstererek, “İtalya'da mortadella yemek suç değil” diyen Carabella, merkezdeki kişilere yönelik provokatif ifadeler kullandı.

İtalyan fenomen İslam merkezinde domuz etli mortadella yedi, tepki çekti

İtalyanca konuşulması gerektiğini savunan Carabella, merkezin faaliyetlerini ve yasal durumunu da sorgulayarak kapatılması gerektiğini öne sürdü.

DIŞARIDA İTALYA MİLLİ MARŞINI ÇALDI

Provokasyonunu merkezin dışına taşıyan Carabella, binanın önünde İtalya milli marşını yüksek sesle çaldırdı. Marşa eşlik eden fenomen, “İtalya'da duymamız gereken tek müzik bu. İtalya bizimdir” sözleriyle tepkisini sürdürdü.

İtalyan fenomen İslam merkezinde domuz etli mortadella yedi, tepki çekti

MERKEZİN YASAL DURUMU TARTIŞMA KONUSU

Carabella, görüntülerde merkezi “kaçak cami” olarak nitelendirdi. Ancak İtalyan basınında yer alan haberlerde, Civitavecchia Belediyesi tarafından söz konusu yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir kararın henüz ortaya konulmadığı belirtildi.

Olayın ardından yerel siyasi oluşumlardan Riscossa Democratica, Carabella'nın eylemini kınayarak Müslüman toplumuna destek açıklaması yaptı. Açıklamada ibadet özgürlüğüne ve farklı inançların bir arada yaşama hakkına vurgu yapıldı.

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    Yorumlar (1)

  • Ali Ertürk Ali Ertürk:
    Allah onu en büyüğüyle cezalndırır 0 0 Yanıtla
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