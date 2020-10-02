Camiye yansıtılan ışıklı bayrak ile Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Camiye yansıtılan ışıklı bayrak ile Azerbaycan'a destek

KAHRAMANMARAŞ - Türkiye'nin en büyük camilerinden Abdulhamithan'da, Türk ve Azerbaycan bayrakları ışıklandırma sitemiyle dalgalandırıldı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki devam eden çatışmalara karşılık Türkiye'nin farklı bölgelerinden olduğu gibi Kahramanmaraş'tan da Azerbaycan'a destekler veriliyor.

Kentin hakim tepesinde konumlu Abdülhamithan Camisinin dış cephesine Büyükşehir Belediyesi tarafından stant kuruldu. Kurulan stanttan yansıtılan Türk ve Azerbaycan bayrakları caminin minare ve ön kısmından izlenildi.

Drone ile kaydedilen görüntüleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'de sosyal medya hesabından paylaşarak Azerbaycan'a destek oldu.