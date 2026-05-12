Çamlıhemşin yaylalarında ayı paniği! Yayla evleri paramparça edildi

Karadeniz’in gözde yaylaları bu kez doğal güzellikleriyle değil, yaşanan ayı baskınlarıyla gündeme geldi. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit ve Huser yaylalarında kış uykusundan uyanan aç ayılar, boş kalan yayla evlerine girerek büyük zarara neden oldu. Kapıları kırıp pencereleri parçalayan ayılar, evlerin içini adeta savaş alanına çevirdi. Bölgeden gelen görüntüler hem yayla sakinlerini hem de sosyal medya kullanıcılarını şoke etti.

YAYLA EVLERİNDE BÜYÜK TAHRİBAT OLUŞTU

Edinilen bilgilere göre özellikle kış aylarında boş kalan yayla evleri ayıların hedefi haline geldi. Dev ayıların pençeleriyle ahşap kapıları kırdığı, camları parçalayarak evlere girdiği görüldü. İçeri giren ayılar mutfak dolaplarını dağıtırken, yatakları parçaladı ve evlerin birçok bölümünde ciddi hasar bıraktı.

Bazı evlerin kapılarının tamamen yerinden söküldüğü dikkat çekerken, yayla sahipleri yıllardır ilk kez bu kadar büyük bir zararla karşılaştıklarını ifade etti. Evlerin içerisindeki erzakların parçalandığı, mutfakların dağıldığı ve bazı yapıların kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

YAYLALARDA CAN GÜVENLİĞİ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yaylalara çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında büyük korku yaşadı. Bölge halkı, ayıların artık sadece yiyecek aramakla kalmadığını, girdikleri alanlarda ciddi yıkıma neden olduğunu belirtti.

Vatandaşlar özellikle gece saatlerinde ayı hareketliliğinin arttığını ifade ederek can güvenliği konusunda endişeli olduklarını dile getirdi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği yaylalarda yaşanan olayların turizm açısından da risk oluşturabileceği değerlendiriliyor. Bazı yayla sakinleri ise ayıların insan yaşam alanlarına alışmaya başladığını savundu.

PALOVİT VE HUSER’DEN GELEN GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Palovit ve Huser yaylalarında çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kırılmış kapılar, parçalanmış pencereler ve darmadağın olmuş yayla evleri görenleri şaşkına çevirdi.

Yayla sahipleri, boş kalan evlerin korunması için yeni önlemler alınmasını isterken, bölgede daha kapsamlı inceleme yapılması çağrısında bulundu. Çamlıhemşin’de yaşanan ayı baskınlarının, hem bölge halkı hem de yaylacılık kültürü açısından ciddi bir sorun haline geldiği ifade edildi.

Haber: Yavuz Günay