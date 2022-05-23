Çamura saplanan aracı jandarma kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çamura saplanan aracı jandarma kurtarıldı

23.05.2022 13:57
Çamura saplanan aracı jandarma kurtarıldı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle çamurla kaplanan arazide mahsur kalan araç ve sürücü jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle çamurla kaplanan arazide mahsur kalan araç ve sürücü jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Refahiye ilçesi Dumanlı mevkiinde yağmur nedeniyle arazi çamurlaştı. Çamurlu bölgede aracıyla seyir halince ilerlerken saplanarak mahsur kalan sürücü 112'yi arayarak yardım talebinde bulundu. Bölgede bulunan jandarma ekipleri vatandaşın imdadına yetişerek aracı çamurlu bölgeden herhangi bir kaza olmadan kurtardı.

Öte yandan, Dumanlı yaylasında üniversite tarafından düzenlenen şenliklere katılan öğrencilere jandarma ekipleri bilgilendirmede bulundu.

Jandarma ekiplerince öğrencilere dağcılık ve kampçılık faaliyetlerine yönelik bilgilendirme yapılarak, kamp süresi ve trekking faaliyetleri boyunca emniyet tedbirleri ile öğrencilere refakat etti. - ERZİNCAN

Çamura saplanan aracı jandarma kurtarıldı
Çamura saplanan aracı jandarma kurtarıldı
Çamura saplanan aracı jandarma kurtarıldı
Çamura saplanan aracı jandarma kurtarıldı

YORUMLAR
500
Mantar toplarken kayalıklardan aşağıya düştü: Vatandaşın yardımına jandarma, AFAD, 112 ekipleri yetişti Mantar toplarken kayalıklardan aşağıya düştü: Vatandaşın yardımına jandarma, AFAD, 112 ekipleri yetişti KADES'de hedef daha fazla kadına ulaşmak KADES'de hedef daha fazla kadına ulaşmak
Kaynak: İHA

Erzincan, Jandarma, Tragger, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çamura saplanan aracı jandarma kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:21 1970'li yıllar Devrek'te hortladı: Gazinocular savaşında 1 kişi öldü
14:16 Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı
14:15 Arkadaşını öldürüp gömdü, arama çalışmalarına katılıp ağladı
14:13 Ali Koç'un Beyaz TV'ye çıkması taraftarı öfkelendirdi
13:51 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "kararsız seçmen" uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler!
13:39 Genç kadının acı sonu: Arkadaşına yardıma koşarken uçurumdan düştü
13:33 Saçlarını kazıtan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı
13:30 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki olası rakipleri belli oldu!
13:21 Barış Arduç-Gupse Özay cephesinden sevindiren haber: 3 ay sonra bebek geliyor
13:07 Erdoğan: İsveç'in bize yaptırım uygulamasını bir kenara koyamayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 14:32:20. #1.13#
SON DAKİKA: Çamura saplanan aracı jandarma kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement