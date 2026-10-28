Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir süredir kanser tedavisi gören Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar ve çevirmen Cem Akaş, 58 yaşında hayatını kaybetti. Akaş, geçtiğimiz hafta kalp yetmezliği nedeniyle 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ı kaybetmişti. Baba ve oğlun bir hafta arayla yaşamını yitirmesi, edebiyat ve yayıncılık dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Bir süredir kanser tedavisi gören Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar ve çevirmen Cem Akaş, 58 yaşında hayatını kaybetti. Akaş, geçtiğimiz hafta 19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ın ölümüyle büyük bir acı yaşamıştı.

CAN YAYINLARI ACI HABERİ DUYURDU

Türk edebiyat ve yayıncılık dünyasının önemli isimlerinden Cem Akaş'ın yaşamını yitirdiği bildirildi. Can Yayınları, Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Akaş'ın vefatının ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 19 YAŞINDAKİ OĞLUNU KAYBETMİŞTİ

Cem Akaş'ın 19 yaşındaki oğlu Can Akaş, 19 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan ile Cem Akaş'ın oğlu olan Can Akaş'ın, İtalya'nın Milano kentinde tasarım eğitimi almaya hazırlandığı öğrenilmişti.

Ailesinin açıklamasına göre kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren genç, 20 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

BİR SÜREDİR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Cem Akaş, oğlunun ölümünün ardından yaptığı açıklamada yaklaşık beş yıldır kanser tedavisi gördüğünü belirtmişti. Akaş, oğlunun elektronik sigara kullandığını söylemiş ve bu ürünlerin sağlık üzerindeki olası zararlarına dikkat çekmişti.

CEM AKAŞ KİMDİR?

10 Mart 1968'de Almanya'nın Mannheim kentinde doğan Cem Akaş, Robert Koleji'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yazarlık kariyerine 1980'li yılların sonunda başlayan Akaş, roman, öykü ve deneme türlerinde eserler verdi.

7, Gizli Hava Müzesi, Olgunluk Çağı Üçlemesi, 19, Y, Zamanın En Kısa Hali, Son Kişot ve Ofelya eserleri arasında yer aldı.

Yapı Kredi Yayınları'nda editörlük ve yayın yönetmenliği görevlerinde bulunan Akaş, Cogito, kitap-lık ve Sanat Dünyamız dergilerinin yönetiminde de çalıştı. 2018 yılından itibaren Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı.

Kalp YetmezliğiKanser TedavisiCan YayınlarıEdebiyatCem AkaşGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi 14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Divriği’de yolda kalan Alman gezgine köylü ailenin 11 günlük misafirliği gözyaşıyla bitti Divriği'de yolda kalan Alman gezgine köylü ailenin 11 günlük misafirliği gözyaşıyla bitti
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar Yerini bildirene büyük ödül 19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Mbappe iki kelime söyledi 1,5 milyar insan Arda Güler’i izleyemeyecek Mbappe iki kelime söyledi! 1,5 milyar insan Arda Güler'i izleyemeyecek
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
12:02
Arsenal 4. lig takımına elendi Hakem görür görmez maçı durdurdu
Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
11:52
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
11:47
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 12:29:28. #7.13#
SON DAKİKA: Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android