Son Dakika Haberleri: Can Yeleği" Adlı Oyunun Galası Yapıldı

Can Yeleği" Adlı Oyunun Galası Yapıldı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu "Can Yeleği"nin ilk gösterimi gerçekleşti.

Can Yeleği
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu "Can Yeleği"nin ilk gösterimi gerçekleşti.

Gönül Kıvılcım'ın yazdığı Nihat Alpteki'nin yönettiği, tiyatroseverlerin beğenisini kazanan oyunun galasına, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, İBB Kültürel Etkinlikler Müdürü Murat Arslan, İBB Turizm Müdürü Halil İbrahim Şan, Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul, Sina Baydur, eleştirmen Hayati Asılyazıcı, sanatçılar Engin Uludağ ve Füsun Önal'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Elçin Atamgüç'ün rol aldığı oyunda, hayat kendi akışında gündelik beklenti ve hayallerle devam ederken yola düşenlerin ve yeni bir hayat için yıllarca yolculuk yapanların hikayesi anlatılıyor.

Oyun, 13-16 Şubat tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, 28 Şubat-2 Mart tarihlerinde ise Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde seyredilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:00 Kaynak: AA

Füsun Önal, Gönül Kıvılcım, Muhsin Ertuğrul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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