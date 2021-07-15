Çanakkale açıklarında 12 yabancı uyruklu kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, lastik botla Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na geçmek isteyen bir grup göçmen, Ayvacık ilçesi açıklarındayken sahil güvenlikten yardım talebinde bulundu.

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