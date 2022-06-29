Çanakkale açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı

29.06.2022 21:00
Çanakkale açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında bir grubun lastik botla ilerlediğini tespit etti.

Bölgeye sevk edilen "TCSG-907" botu ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 36 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Küçükkuyu beldesinde işlemleri tamamlanan 36 kişi, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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