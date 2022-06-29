Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında bir grubun lastik botla ilerlediğini tespit etti.
Bölgeye sevk edilen "TCSG-907" botu ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 36 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.
Küçükkuyu beldesinde işlemleri tamamlanan 36 kişi, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika