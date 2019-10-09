Son Dakika Haberleri: Çanakkale açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıklarında 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çanakkale açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıklarında 47 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu ve içerisindeki 20 erkek, 13 kadın, 14 çocuk Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Küçükkuyu Limanı'na getirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:21 Kaynak: İHA
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