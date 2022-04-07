Çanakkale açıklarında lastik bottaki 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında lastik bottaki 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

07.04.2022 17:53
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bulunan 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bulunan 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botu tespit etti.

TCSG-28 komutanlığı ekipleri, botta farklı uyruklara mensup 35 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale açıklarında lastik bottaki 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale açıklarında lastik bottaki 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı - Son Dakika
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