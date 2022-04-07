Çanakkale açıklarında lastik bottaki 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bulunan 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botu tespit etti.
TCSG-28 komutanlığı ekipleri, botta farklı uyruklara mensup 35 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.
Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Kaynak: AA
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