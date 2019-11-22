Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 1. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat imha edildi
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 1. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat imha edildi - Son Dakika

Çanakkale'de 1. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat imha edildi

6 saat önce

Çanakkale Boğazı'nda 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tespit edilen mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Görev Timi tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

Çanakkale'de 1. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat imha edildi, System.String[]

Çanakkale Boğazı'nda 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tespit edilen mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Görev Timi tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada mühimmatın 1. Dünya Savaşından kalma olduğunun tespit edildiği açıklandı. Kumkale köyü mevkiinde tespit edilen mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS görev timi tarafından başarılı bir çalışma ile imha edildi. - ÇANAKKALE

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Çanakkale Boğazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:10 Kaynak: İHA
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