Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 10 yıl aradan sonra yağlı direk yarışması
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Çanakkale'de 10 yıl aradan sonra yağlı direk yarışması

1 saat önce

Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 93. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de 10 yıl aradan sonra yeniden yağlı direk yarışması yapıldı.

Çanakkale'de 10 yıl aradan sonra yağlı direk yarışması, System.String[]
Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 93. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de 10 yıl aradan sonra yeniden yağlı direk yarışması yapıldı.

Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından yat limanı mevkiinde düzenlenen organizasyon renkli anlara sahne oldu. Yarışmacılar, yağlı direğin en uç tarafından bulunan Türk bayrağını düşmeden alabilmek için mücadele etti. Vatandaşların ilgiyle izlediği yarışmayı Nedim Evreşe kazandı. Bayrağı yakalayarak para ödülünün sahibi olan Evreşe ve arkadaşları, elde edilen zaferi uzun süre coşkuyla kutladı. Zorlu yarışmayı birincilikle tamamlayan Evreşe, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu bayrağı şehitlerimiz için aldım. Her şey vatan için" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:38 Kaynak: İHA
Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, Çanakkale, Evreşe, Güncel
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