Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 14 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 14 Kaçak Göçmen Yakalandı

32 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 14 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Ayvacık ilçesinde bir ihbarı değerlendiren  Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu Beldesi Liman Taşı Mevkii'ndeki zeytinlik alanda Afganistan uyruklu 6'sı çocuk 14 kaçak göçmen yakaladı. Yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek istedikleri belirlenen kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:26 Kaynak: DHA

Jandarma, Afganistan, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
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