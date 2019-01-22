Çanakkale'de 14 Kaçak Göçmen Yakalandı
32 dakika önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmek isteyen Afganistan
uyruklu 14 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.
Ayvacık ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Çanakkale
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu
Beldesi Liman Taşı Mevkii'ndeki zeytinlik alanda Afganistan uyruklu 6'sı çocuk 14 kaçak göçmen yakaladı. Yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek istedikleri belirlenen kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:26 Kaynak: DHA
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