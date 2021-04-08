Çanakkale'de "2. Troas Sempozyumu" Anadolu'nun tarihi coğrafyasına ışık tutacak - Son Dakika

Çanakkale'de "2. Troas Sempozyumu" Anadolu'nun tarihi coğrafyasına ışık tutacak

08.04.2021 11:05
Çanakkale'de

Çanakkale'deki Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek "Troas Sempozyumu"nun Troya Müzesi çatısı altında çevrim içi düzenleneceğini, bu etkinlik ile Anadolu'nun tarihi coğrafyasına ışık tutulacağını söyledi.

Çanakkale'deki Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek "Troas Sempozyumu"nun Troya Müzesi çatısı altında çevrim içi düzenleneceğini, bu etkinlik ile Anadolu'nun tarihi coğrafyasına ışık tutulacağını söyledi.

Gölcük, AA muhabirine, yaklaşık 40 konuğun katılımıyla gerçekleştirilecek sempozyum hakkında bilgi verdi.

Açılış konuşmalarının Çanakkale Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun tarafından yapılacağını anlatan Gölcük, toplam sekiz oturumda gerçekleştirilecek sempozyumda, Osmanlı Dönemi Troya Kazıları, Assos: Arkeoloji ve Diplomasi, Assos Batı Nekropolisinin Unutulmuş Mezar Yazıtları, Bozcaada'da Türk Dönemi Kültür Varlıkları, Gelibolu Yarımadası Yüzey Araştırmaları-Kutsal Alanlar konularının katılımcılara aktarılacağını ifade etti.

Bu sempozyumun, toplumun her kesimine hitap eden bir yaklaşımda olduğunu anlatan Rıdvan Gölcük, "Geçen yıl birincisini düzenlediğimiz sempoyumumuz yine Troya Müzesi çatısı altında yapılmıştı. Bu yıl fiziksel bir aktivite yapamıyoruz koronavirüs tedbirleri nedeniyle. Geleneksel hale getirdiğimiz bu süreçte ikinci sempozyumumuzu 9-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek." dedi.

Alanında uzman 40 akademisyenin ve araştırmacının yer alacağı sempozyumun webinar yöntemiyle sanal ortamda çevrim içi yapılacağını kaydeden Gölcük şunları ifade etti:

"Sempozyum, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle Arkeoloji Haber ve Troya Müzesi ortaklığıyla yapılacak. Anadolu'nun tarihi coğrafyasını aydınlatmak üzere Troya Müzesi çatısı altında çok önemli bir sempozyumu daha gerçekleştireceğiz. Kültürel akışın kronoloji duvarına çarpmaksızın aldığı yolu izleyicilerimizle paylaşmak istedik. Arkeolojiden sanat tarihine, müzecilikten tarihe, Troya Savaşı'ndan Çanakkale Savaşları'na, Ressam Hoca Ali Rıza'dan Aziz Paulus'a uzanan süreçte kırka yakın akademisyen ve araştırmacı ile sempozyum online olarak 3 gün sürecek."

Sempozyumun gelenekselliğinin sürdürülmesi için ve koronavirüs tedbirlerine uymaya devam etmek için çevrim içi olarak düzenleme gereği duyduklarını dile getiren Müze Müdürü Gölcük, şöyle devam etti:

"Tabi bu sempozyum bizim için çok önemli. Sempozyumu geleneksel hale getirmek istemimizin temel sebebi de şu, her şeyden önce Troya Müzesinin bölgesinde bir enstitü bir çalışmasına istiyoruz. Bilgiyi alan, işleyen, yoğuran ve bunu paylaşan bir kurum olmasını istiyoruz. Yanı sıra bu 2. Troas Sempozyumunda bir farklılığımız var. İlkinde kazı ve yüzey araştırmalarıydı. Fakat bunda bu sefer arkeolojiden tutun tarihe, sanat tarihine müzeciliğe varana kadar geniş bir perspektifte aldık konuyu. Çünkü coğrafyayı içinde bulunduğumuz bu coğrafyayı tarihsel olarak hiçbir sınır koymadan, kronolojik olarak bir sınır koymadan coğrafyayı bütüncül olarak ele almak istiyoruz."

"İlk oturum Troya kazıları"

Cumartesi günü ilk oturumun Troya kazıları ile başlayacağını kaydeden Rıdvan Gölcük, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Hemen ardından gelen ikinci oturumumuz ise Kumkale Şehitliği hakkında olacak. Çünkü Troya Savaşını ve 1915 Savaşının beraber aynı noktada aynı coğrafyada olduğunu göreceğiz. Bu akışı göstermek istiyoruz ya da Bozcaada söz konusu olduğunda Tenedos Nekropolüyle başlayıp Bozcaada'daki Türk dönemi yapılarıyla devam edecek. Tarihsel bir sınırlama yok. Coğrafyaya bütüncül yapmak istiyoruz. İnşallah 9 Nisan akşamı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcımız Yahya Çoşkun bey bizlerle olacak. İl Kültür ve Turizm İl Müdürümüz Murat Yılmaz Bey olacak. Kazı sponsorlarımız İÇDAŞ'ı temsilen Suat Karataş olacak ve ardından Troya Kazısı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Arslan'ın Troya Kazılarının 150. yılı sunumu olacak. Ardından da ben içinde bulunduğumuz bu müzeyi yorumlamaya çalışacağım. Dolu dolu bir üç gün bizleri bekliyor. Umut ediyorum ki on binlerce kişiye bu üç gün boyunca bölgemizle tanıştıracağız."

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, salgın sürecinin tamamlanmasının ardından sempozyumların yine fiziksel olarak yapılmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Çanakkale, Bozcaada, Turizm, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de '2. Troas Sempozyumu' Anadolu'nun tarihi coğrafyasına ışık tutacak - Son Dakika


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