Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 45 mülteci ve 6 organizatör yakalandı
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Çanakkale'de 45 mülteci ve 6 organizatör yakalandı

16 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 45 mülteci ve 6 organizatör yakalandı.

Çanakkale'de 45 mülteci ve 6 organizatör yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 45 mülteci ve 6 organizatör yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behram köyünde şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüste yabancı uyruklu 45 mülteci yakalandı. 45 mülteciyi Ayvacık sahillerine ulaştırmaya çalışan 6 organizatör ise gözaltına alındı.


Mültecilerin Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği öğrenilirken, operasyonda 2 otomobil ile bir minibüse de el konuldu. - ÇANAKKALE

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:30 Kaynak: İHA
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