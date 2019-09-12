Çanakkale'de 45 mülteci ve 6 organizatör yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 45 mülteci ve 6 organizatör yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behram köyünde şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüste yabancı uyruklu 45 mülteci yakalandı. 45 mülteciyi Ayvacık sahillerine ulaştırmaya çalışan 6 organizatör ise gözaltına alındı.



Mültecilerin Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği öğrenilirken, operasyonda 2 otomobil ile bir minibüse de el konuldu. - ÇANAKKALE