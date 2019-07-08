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Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

15 dakika önce

ÇANAKKALE'de, yasadışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan 48 kaçak göçmeni yakaladı.

Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'de, yasadışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan 48 kaçak göçmeni yakaladı.
Yasa dışı geçişlere karşı Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan  Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilk olarak Sivrice Burnu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 905 Bot Komutanlığı'nca sahilden 1 mil açıkta yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 11 kaçak yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri ise, Kadırga Burnu mevkiinde yine lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 37 kaçağı yakaladı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen toplam 48 kaçak göçmene giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:35 Kaynak: DHA
Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Güncel
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