Çanakkale'de Adalara Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Çanakkale'de adalara feribot seferlerine fırtına engeliÇanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, bugünkü tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'de adalara feribot seferlerine fırtına engeli



Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, bugünkü tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.



Kuzey Ege Denizi'nde devam eden lodos fırtınası, Çanakkale'de adalara deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, Gökçeada-Kabatepe, Bozcaada-Geyikli arasında yapılması gereken tarifeli tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.



Çanakkale Boğaz hattındaki, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri ise normal olarak devam ediyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına Kılıçdaroğlu'ndan Çok Konuşulacak Yorum: İstifa Etmesine Gerek Yok

Star TV, Kaçma Birader Filmindeki Atatürk ve Anıtkabir Repliklerini Sansürledi

Erdoğan'dan Palu Ailesi Yorumu: Bunlar Toplumu Rencide Ediyor

Kenya'da Plastik Poşet Kullananlar Hapis Cezası Alabiliyor