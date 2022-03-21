Çanakkale'de "Anadolu'ya Yolculuk Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
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Çanakkale'de "Anadolu'ya Yolculuk Çalıştayı" düzenlendi

21.03.2022 13:03
Çanakkale'de "Anadolu'ya Yolculuk Çalıştayı" düzenlendi

Çanakkale'de, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Medikal Turizm Derneği ve Kolin Hotel iş birliğinde "Anadolu'ya Yolculuk Çalıştayı" düzenlendi.

Çanakkale'de, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Medikal Turizm Derneği ve Kolin Hotel iş birliğinde "Anadolu'ya Yolculuk Çalıştayı" düzenlendi.

Alternatif turizm alanlarının ve ürünlerinin geliştirilmesine, turizmin verimliliğinin artırılmasına yönelik çalıştay, Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Sinan İbiş moderatörlüğünde devam eden Anadolu'ya Yolculuk Çalıştayı'nda, Çanakkale'nin ve bölgenin turizm yönünden güçlü ve zayıf yönleri, gelen turistlerin ihtiyaçları, turizm kapasitesinin geliştirilmesi için yapılabilecekler, alternatif turizm potansiyeli, ön plana çıkarılması gereken değerler ve bunlar için kurum ve kuruluşlara düşen görevler değerlendirildi.

Çalıştayda, Çanakkale'nin turizmine konu edilebilecek dinamikler, bu dinamiklerle birlikte değerlendirilecek alanlar, ürünler, uygulamalar ve deneyimler değerlendirildi. Bölgesel turizmin kalkınması ve başarı alanlarına dönüştürülmesi hususlarının da görüşüldüğü çalıştayda katılımcıların görüşleri dinlenildi.

Programa, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, İşkur İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç, TKDK İl Koordinatörü Hasan İskender, TÜROB Çanakkale Temsilcisi Mehmet Satar, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale Körfez Yöresel Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (ÇATOD) Başkanı Nilgün Gökser, ÇOMÜ temsilcileri, belediye temsilcileri, turizm sektöründen otelciler ve seyahat acenteleri ile sağlık sektörü yöneticileri katıldı.

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Türkiye Otelciler Birliği, İlhami Aktaş, Çanakkale, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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