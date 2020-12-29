Çanakkale'de ata eziyet eden kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Çanakkale'de ata eziyet eden kişiye ceza kesildi

29.12.2020 14:51
Çanakkale'de ata eziyet eden kişiye ceza kesildi, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesindeki çiftlikte yaşayan Serkan Yılmaz, bir ata tokat atarak eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesindeki çiftlikte yaşayan Serkan Yılmaz, bir ata tokat atarak eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Hayvanseverlerin tepkisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Yılmaz hakkında hayvanları koruma kanunu gereğince idari işlem uygularken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince de hayvanlara kötü muameleden 947 TL para cezası kesildi.

Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesindeki bir çiftlikte yaşayan Serkan Yılmaz, başka birine ait ata tokat atarak şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri izleyenlerin şikayeti üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, soruşturma başlattı. HAYDİ ile Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serkan Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarını inceledi ve ata eziyet ettiğini tespit etti. Yılmaz hakkında, Çevre, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesi gereğince idari işlem uygulanırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince de hayvanlara kötü muameleden 947 TL para cezası kesildi. Eziyet ettiği at ise sahibine teslim edildi.

'ÇOK PİŞMANIM VE ÖZÜR DİLİYORUM'

Sosyal medyada ata işkence ettiğine dair görüntülerin yayılması ve tepki görmesi üzerine yine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Serkan Yılmaz, "Bu at ile benim aram gerçekte çok iyi. O yansıyan görüntüleri ben de izleyemedim ve kendimi gerçekten çok kötü hissettim. Bu at beni uzaktan gördüğü zaman kişnerdi. Çünkü sabah erkenden kalkıp yemini, suyunu ben veririm. Tırnağını, saçlarını keser, tımarını yaparım. Aylarca bu böyle devam etti. Bu hayvan arazimizin içerisinde gezerdi. Bu çiftlik hayvanıdır. Kaldığı yerin şartları da çok iyi. Bir atı tokatla nasıl dövebilirim. Ben ne kadar güçlü bir insanım ki. Ama hatamı fark ettim. Oysaki aram çok iyi olan bir ata o an böyle davranmışım o anlarda. Benim hayatım atlara şiddet yaparak geçmiyor. Ben hayvanseverim. Şu ana kadar 20 bin lira ceza yedim bununla ilgili. Ben bu cezalara razıyım. At şu anda bende değil, gerçek sahibinin yerinde. Zannediyorsunuz ki buradan alınıp oraya gittiği zaman çok iyi bakılacak. Oysaki çok iyi bakılmayacak. Bu olayı takipçi sayımı artırmak için yaptığımı öne sürenler oldu. Ama ortada bir film yok. Biz sadece bir fragman çektik. Maskeni tak, savaşma, gıdanı paylaş içerikli bir videoydu sadece bu. 'Mahşerin Dört Atlısı' diye bir fragman çektik. Ben o sırada atı çekiştirdim. Ben çiftçi olmak için buraya geldim. Ünlü olmak istesem çiftçiliğin peşine düşmem. Atı lütfen bizden almayın, çünkü burada ata çok iyi bakılıyor. Yaptığım için çok pişmanım ve özür diliyorum" dedi.


Çanakkale'de ata eziyet eden kişiye ceza kesildi
Çanakkale'de ata eziyet eden kişiye ceza kesildi
Çanakkale'de ata eziyet eden kişiye ceza kesildi
Çanakkale'de ata eziyet eden kişiye ceza kesildi
Çanakkale'de ata eziyet eden kişiye ceza kesildi

Serkan Yılmaz, Çanakkale, Hisarcık, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de ata eziyet eden kişiye ceza kesildi - Son Dakika


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