Çanakkale'de Baba Oğul Arasında Kanlı Tartışma - Son Dakika
Çanakkale'de Baba Oğul Arasında Kanlı Tartışma

03.02.2026 12:19
Muzaffer E. (68), altın borç yüzünden tartıştığı oğlu Erkan E.'yi (42) bıçaklayarak öldürdü.

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde Muzaffer E. (68), kendisine olan altın borucunu ödemediği gerekçesiyle tartıştığı oğlu Erkan E.'yi (42) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün Çan ilçesinde İstiklal Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Erkan E., bir süre önce babası Muzaffer E.'den geri iade etmek üzere bir miktar altın aldı. Ancak aradan geçen sürede Erkan E. altın borcunu ödemedi. Bu nedenle Muzaffer E. ile oğlu Erkan E. arasında evde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muzaffer E. eline aldığı bıçak ile oğlu Erkan E.'yi göğsünden bıçakladı. Erkan E. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Erkan E., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erkan E., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Muzaffer E. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

