Çanakkale'de bir köye giriş ve çıkışlar kapatıldı - Son Dakika

Çanakkale'de bir köye giriş ve çıkışlar kapatıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Uzunalan köyüne giriş ve çıkışlar 14 gün süreyle kapatıldı.

60'ya yakın hanenin bulunduğu Türkmen köyü olan Uzunalan köyüne Ayvacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla giriş ve çıkışlar 14 günlüğüne kapatıldı. Jandarma ekipleri, köy giriş ve çıkışlarını şerit çekerek kapattı. Uzunalan Muhtarı Cengiz Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyünde resmi bir karantinanın olmadığını, köydeki 3 vatandaşda koronavirüs tespit edilmesi sebebiyle 14 gün süreyle köye giriş ve çıkış yasağı uygulandığını belirtti. 10 Nisan tarihinde başlayan giriş ve çıkış yasağının 24 Nisan tarihinde son bulacağı belirtildi.