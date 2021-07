ÇANAKKALE'DE DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI - Son Dakika

ÇANAKKALE'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları nedeniyle ilk tören, saat 09.15'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanvekili İrfan Mutluay, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Ercan Oran, Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürü Kaptan Oğün Çevik ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Çanakkale Liman Başkan Vekili Cüneyt Aydemir'in, Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Cüneyt Aydemir, yaptığı konuşmada, 1935 yılından itibaren kutlamaya başladığımız Kabotaj Bayramı, 2007 yılından itibaren Denizcilik Müsteşarlığı tarafından alınan kararla Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Denize dönen her yüzün ve her gönlün bu ülke için kazanç olması için Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı bütün halkımızla beraber kutlamaktayız dedi.

Buradaki törenin ardından protokol üyeleri, 'Alınteri-8' isimli feribot ile denize açılarak, deniz şehitleri anısına boğaza çelenk bıraktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler, gemi düdüğü çalarak, havaya su sıktı. Boğazda renkli görüntüler oluştu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bot da kutlamalara eşlik etti. Dalgıçlar tarafından, Yat Limanı'nda da su altı temizliği yapıldı.