Çanakkale'de elektrik kesintisi - Son Dakika

Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın 09.00-11.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmalar süresince, İsmetpaşa Mahallesi, Yesari Asım Sokak, 30 Ağustos Caddesi, Orhan Gazi Sokak, Şükrü Tunar Sokak ve Çimen Sokak'a elektrik verilemeyecek.