Mide bulandıran görüntüler! Etler küf içinde, makinelerde kurt var

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıda satışı yapan firmaları ifşa etmeye devam ederken, işletmelere yönelik denetimlerde sürüyor. Denetimlerin son adresi Çanakkale oldu. Çanakkale'de karşılaşılan manzara ise mide bulandırdı.

1 AYDA 1 MİLYON 800 BİNLİK CEZA

Çanakkale'de19 Kasım itibariyle kent genelinde denetimlere başlayan İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 10 bin 341 adet işletmeden 816 tanesini tek tek inceledi.

Denetimlerde hijyen kurallarına uymayarak vatandaşın sağlığını hiçe sayan işletmelere cezai yaptırım uygulandı. Çanakkale'de son 1 ayda gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 1 milyon 800 bin 249 TL para cezası kesildi.

BAKANLIĞIN KONTROL PLANI DEVREDE

Tarım ve Orman Bakanlığı, 19 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 81 ilde faaliyet gösteren et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerine yönelik resmi kontrol planı hazırlamıştı.

Plan çerçevesinde farklı illerde yapılan denetimlerde çok sayıda işletme mühürlenmiş, para cezası uygulanmıştı. Bazı işletmelerin ise çalışma belgesinin olmadığı ortaya çıkmıştı.