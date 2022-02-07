ÇANAKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Nail T'nin kullandığı 17 AAV 746 plakalı otomobil, Kaldırımbaşı Kavşağı'nda Mehmet Yılmaz idaresindeki 17 AAB 808 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Yılmaz, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Nail T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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